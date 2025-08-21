‘Vai ter que me prender pra me calar’, afirma Malafaia após apreensão de passaporte em investigação

O pastor Silas Malafaia , mencionado em relatório da Polícia Federal (PF) que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), teve seu passaporte e celular apreendidos. No desembarque de uma viagem internacional no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (20), ele se manifestou:"Eu não vou me calar, vai ter que me prender para me calar."



O relatório da PF faz parte de um inquérito que indiciou Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativas de interferir na investigação sobre a trama golpista. A PF acusa o ex-presidente de tentar obstruir a ação penal que o envolve como réu em um processo por tentativa de golpe de Estado.



Conforme a acusação, Bolsonaro financiou e colaborou com as ações de seu filho, além de violar as medidas cautelares impostas, mantendo comunicação coordenada com aliados para coagir autoridades e até planejar uma fuga do país.



O ministro Alexandre de Moraes concedeu um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre o descumprimento das medidas cautelares e sobre indícios de um possível plano de fuga. Além disso, a PF entregou ao STF um relatório indicando que Bolsonaro, proibido de usar redes sociais, teria enviado mensagens por meio de um novo celular.