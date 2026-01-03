Logo R7.com
Venezuelanos comemoram prisão de Nicolás Maduro

Estados Unidos promoveram uma série de ataques à Venezuela na madrugada deste sábado (3)

Hora News|Do R7

Ativistas venezuelanos, tanto dentro como fora do país, comemoraram a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos na madrugada deste sábado (3).

