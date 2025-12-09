Vídeo: caminhonete cai de viaduto e atinge carro em rodovia na Califórnia

Imagens mostram o momento em que uma caminhonete despenca de um viaduto sobre uma rodovia na Califórnia, nos EUA. O incidente ocorreu quando a caminhonete saltou sobre outros carros e colidiu com um veículo antes de capotar e parar próximo ao canteiro central da estrada. Autoridades investigam causas do acidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!