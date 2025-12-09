Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Vídeo: caminhonete cai de viaduto e atinge carro em rodovia na Califórnia

Uma pessoa foi levada para o hospital; polícia investiga o que causou o acidente

Hora News|Do R7

  • Google News

Imagens mostram o momento em que uma caminhonete despenca de um viaduto sobre uma rodovia na Califórnia, nos EUA. O incidente ocorreu quando a caminhonete saltou sobre outros carros e colidiu com um veículo antes de capotar e parar próximo ao canteiro central da estrada. Autoridades investigam causas do acidente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • estados-unidos
  • acidente-de-transito

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.