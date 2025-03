Vídeo: homem é agredido em unidade de saúde no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo

Um homem foi agredido por seguranças de uma UPA ( Unidade de Pronto Atendimento ), no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo , nesta quarta-feira (19). A vítima foi encaminhada à unidade por uma ambulância, mas solicitou liberação para ser atendida em outro local, coberto por seu convênio.



Segundo o homem, ele foi obrigado a continuar na UPA aguardando o atendimento, mas ao questionar quanto tempo demoraria, foi agredido com chutes e empurrões. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que “não compactua com nenhum tipo de violência”, que está apurando o caso e vai tomar todas as medidas administrativas possíveis.