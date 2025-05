‘A sociedade e os pais vão ficando mais informados’, diz psicólogo sobre diagnóstico do autismo

Dados do Censo de 2022 apontam que 1,2% dos brasileiros está dentro do espectro autista . Esta é a primeira vez que o levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresenta dados sobre indivíduos com autismo e outras deficiências.



A pesquisa é muito importante para a elaboração de diretrizes específicas para a população autista, segundo o psicólogo Fábio Coelho, especializado no transtorno. “Fundamental para as políticas públicas de intervenção precoce, para um tratamento adequado e inclusão escolar .”



Ao Jornal da Record News desta sexta-feira (23), o psicólogo explica que os diagnósticos de autismo aumentaram nos últimos anos devido aos avanços na medicina para identificar os sinais da condição, e não a um aumento repentino de casos. Mitos como uma dinâmica familiar negligente com a criança e vacinas causarem autismo “caem por terra — a sociedade e os pais vão ficando mais informados”, segundo o especialista.



Coelho comenta que o autismo pode ser condicionado pela genética — ou seja — pelo histórico familiar. “A base genética é muito forte, isso é consensual dentro das evidências científicas. Não temos ainda a tecnologia para identificar os principais genes envolvidos, provavelmente são centenas”, explica o psicólogo.



A abordagem em relação à condição não deve ser de confrontar o autismo como uma “doença” a ser tratada. O especialista ressalta que não existe um medicamento para “curar” o autista. Terapias com cargas horárias maiores — entre 10 e 20 horas semanais — fazem parte do tratamento.



Comorbidades relacionadas ao autismo, como hiperatividade e convulsões, podem ser aliviadas com medicamentos específicos. Entretanto, quem está no espectro “precisa de uma equipe interdisciplinar que vai acompanhar essa criança em diferentes ambientes — na clínica, mas também na escola e no ambiente domiciliar”, conclui Coelho.