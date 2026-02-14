Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

André Mendonça se reúne com delegados após virar relator do caso Master

Ministro foi sorteado para comandar o processo depois da saída de Dias Toffoli

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O professor de direito constitucional Gustavo Sampaio comenta os novos desdobramentos do caso Master no Supremo Tribunal Federal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • Professor
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.