Brasil é o último entre grandes produtores a registrar gripe aviária

Vladimir Pinheiro do Nascimento, coordenador da Comissão de Ensino do CRMV-RS (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul), afirmou em entrevista ao Jornal da Record News de sexta-feira (16) que o Brasil foi o último dos grandes produtores mundiais a registrar um caso de gripe aviária em lotes comerciais.



Nascimento aclama o movimento de prevenção do país, que vem sendo realizado há mais de 20 anos. “Tenho certeza de que o Brasil vai sair desta crise sanitária o mais rápido possível”, afirma o especialista.



O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial nesta sexta-feira (16). Após a ocorrência, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária, válido por 60 dias.