Câmara aprova texto que endurece regras contra facções

Deputados deixam de fora taxação de bets, que financiaria ações de segurança

Jornal da Record News|Do R7

Um novo projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados pretende fortalecer as regras contra o crime organizado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

