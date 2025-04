Cidades privilegiam o uso do carro em vez de pedestres, analisa professora sobre falta de calçadas

Mesmo com avanços na infraestrutura urbana nos últimos anos, 16% dos brasileiros ainda vivem em ruas sem calçadas , segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em grandes metrópoles, como São Paulo — onde a arrecadação é maior —, há comunidades em que se locomover a pé é desafiador.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (17), Loyde Abreu, professora de arquitetura e urbanismo da Universidade Mackenzie, aponta que a precariedade da infraestrutura está ligada à mobilidade urbana, que privilegia veículos em detrimento dos pedestres. “As pessoas estão cada vez mais dependentes do carro. É mais fácil e mais seguro chegar a um lugar andando de carro do que a pé”, afirma.



A especialista destaca, contudo, que a falta de calçadas afeta principalmente a mobilidade ativa, prejudicando o deslocamento de pedestres e, sobretudo, de cadeirantes. Para Loyde, é essencial priorizar investimentos em calçadas bem pavimentadas e arborizadas , como forma de incentivo à caminhada. “Vai trazer mais saúde, porque as pessoas vão se exercitar. Elas terão menos problemas de coração, menos problemas de obesidade”, conclui.