Economista vê Trump 'mais agressivo' do que foi no primeiro mandato em algumas políticas

Logo no dia da posse como presidente dos Estados Unidos , nesta segunda-feira (20), Donald Trump assinou uma "inundação de medidas” , que envolvem desde combate à imigração ilegal, deportação até energia. Em entrevista ao Jornal da Record News , Otaviano Canuto, economista e ex-diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional, avalia que o novo líder será uma “versão mais radical, expansiva e agressiva com todos os riscos que conheceu no primeiro mandato”. Além disso, Trump indica que adotará uma postura protecionista na economia e considera estabelecer tarifas no comércio internacional . Canuto explica que ele pode utilizar ameaças para compensar práticas desleais dos adversários ou ainda como meio de negociação para outros objetivos. “No entanto, Trump deve levar em conta que o ajuste cambial compensatório não é automático e isso pode significar choques em preços domésticos”, afirma.