Entenda por que o dólar subiu após anúncio do pacote fiscal

O dólar atingiu a marca de R$ 6 na sexta-feira (29), refletindo o estresse no mercado financeiro em resposta ao pacote fiscal do governo federal , anunciado na quarta-feira (27). Em entrevista ao Jornal da Record News , o economista Ricardo Hammoud explicou que o aumento do risco fiscal gerado pela proposta fez com que investidores retirassem dinheiro do Brasil e buscassem ativos mais seguros, como a moeda americana. De acordo com o especialista, o país precisa construir uma base econômica sólida para receber bons investimentos.