Estudantes brasileiros e argentinos se unem em greve contra privatizações de Milei

Entre aulas públicas e manifestações pacíficas, universitários se uniram em greve contra a decisão do governo de Javier Milei de privatizar o ensino superior público. Muitos brasileiros aderiram à paralisação, por temor do corte nos programas de acessibilidade a estrangeiros. A mobilização antecede uma greve organizada pelos professores de 73 universidades públicas do país.