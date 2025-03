‘Existe uma impunidade por parte do futebol’, diz historiador sobre casos de racismo no esporte

Em participação no Jornal da Record News de sexta-feira (7), Marcel Tonini, mestre em história social e pesquisador sênior do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, comenta o episódio de racismo contra Luighi , atleta do Palmeiras, e a falta de punição para esse tipo de crime.



“Os casos acontecem justamente porque existe uma impunidade por parte do futebol. Confederações, federações, elas não agem contra o racismo. Nem mesmo os clubes se unem contra isso”, afirma o historiador, que ainda ressalta a necessidade de ações afirmativas , uma vez que técnicos, árbitros e dirigentes negros são minoria no esporte .



“Atos acontecem semanalmente no Brasil e no mundo, e a gente só vê essa comoção quando pessoas corajosas, como o Luighi, dão uma entrevista e cobram a imprensa, cobram as instituições, cobram os clubes”, completa Tonini.