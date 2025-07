Fibromialgia é mais comum em mulheres; entenda quais são as possíveis causas

A fibromialgia , doença que será considerada deficiência no Brasil a partir de 2026, é uma condição que ocorre principalmente em mulheres. Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (25), André Tsai, ortopedista e membro do Comitê de Dor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, afirma que as causas exatas para essa frequência permanecem desconhecidas, mas podem ser multifatoriais.



“Muito provavelmente esta doença está relacionada com a parte hormonal, tanto é que quando chega perto da menopausa , do climatério, existe um pico de incidência”, explica.



Além disso, Tsai também considera que há as predisposições genéticas, fatores sociais, ambientais, psicológicos e dietas que contribuem para o diagnóstico. “Às vezes é o estresse durante o trabalho que desenvolve problemas emocionais e aí secundariamente você acaba desenvolvendo a dor como forma de somatização”, pondera.