Governo de Israel aceita acordo de cessar-fogo com os terroristas do Hamas

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas se encaminha para o fim após pouco mais de dois anos. O analista de comunicação do Instituto Brasil-Israel, João Torquato, fala sobre o tão esperado acordo de paz no Oriente Médio.



