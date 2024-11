Inflação desencadeada por desastres climáticos pode sofrer nova alta, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (26), o economista Hugo Garbe traça uma relação entre a crise climática, as enchentes no Rio Grande do Sul e o aumento da inflação no país . "Com a quebra de safra e o prejuízo com o gado, tivemos um aumento nos custos de produção, o que resultou no crescimento dos preços dos alimentos, impactando significativamente na inflação. Por isso, a gente vai fechar o ano um pouco além do teto estabelecido pelo governo", afirma.