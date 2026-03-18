Lei estabelece regras para acesso de menores à internet

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Digital, que entrou em vigor nesta terça-feira (17), estabelece regras para proteger crianças e adolescentes na internet.



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