‘Nem Netanyahu, nem Trump foram para o caminho de derrubar o regime do Irã’, afirma professor

“Nem o Netanyahu [primeiro-ministro de Israel], nem o Trump foram para o caminho de derrubar o regime [do Irã]. O Trump justificou que isso geraria muito caos, que não seria simples”, afirma Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense), ao Jornal da Record News de terça-feira (24).



Segundo Brustolin, ainda que o Irã detenha uma infraestrutura nuclear bem estruturada, ele “não vai continuar enriquecendo”. Ele destaca, no entanto, os riscos da possível saída do país do Tratado de Não Proliferação Nuclear: “Ninguém sabe onde foram parar os 408 quilos enriquecidos a 60%, mas não há vazamentos de radiação”.