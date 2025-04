‘Nem tudo vai mudar do dia para a noite’: entenda o processo de transição da reforma tributária

Em entrevista ao Jornal da Record News , a professora Bianca Xavier, especialista em direito tributário, afirmou que o governo passa por um processo de “ transição tributária ” e que “nem tudo vai mudar do dia para a noite”. De acordo com a especialista, a retirada imediata do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um benefício fiscal importante para diversas empresas, representaria um “risco muito grande” para a economia. A reforma, que inclui armas de fogo na lista de itens com maior carga tributária e reduz impostos sobre imóveis, foi apresentada no Senado por Eduardo Braga (MDB-AM), na segunda-feira (9).