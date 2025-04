Pesquisadores estudam uso do caroço de açaí para criar carvão vegetal Expectativa é que o experimento seja comercializado no futuro, gerando empregos com materiais sustentáveis

Jornal da Record News|Do R7 30/09/2024 - 15h09 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share