‘Praticamente inviabiliza a apicultura no Brasil’, diz presidente da Abemel sobre tarifaço

Diante das tarifas de 50% impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros, a apicultura no Brasil está praticamente inviabilizada, segundo Renato Azevedo, presidente da Abemel (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel).



Em entrevista ao Jornal da Record News de sexta-feira (8), Azevedo explica que, nos últimos cinco anos, 51% do mel brasileiro foi destinado aos Estados Unidos. “A gente é totalmente dependente desse mercado”, aponta.



O líder da associação comenta que alternativas como o aumento de consumo interno ou o envio da mercadoria para outros locais não devem render efeitos a curto prazo. Com o produto fora de preço, Renato afirma que “estamos numa situação drástica, porque o mercado americano já deu sinais de que não consegue absorver esse custo”.