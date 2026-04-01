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Presidente Lula sanciona ampliação da licença-paternidade

Aumento vai ser gradual até 2029 e válido em casos de adoção

Jornal da Record News|Do R7

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O presidente Lula sancionou, nesta terça-feira (31), o projeto de lei que amplia a licença‑paternidade para 20 dias. A mudança ocorrerá de forma gradual, aumentando cinco dias a cada ano até chegar ao total em 2029.

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