Presidente Lula sanciona ampliação da licença-paternidade

O presidente Lula sancionou, nesta terça-feira (31), o projeto de lei que amplia a licença‑paternidade para 20 dias. A mudança ocorrerá de forma gradual, aumentando cinco dias a cada ano até chegar ao total em 2029.



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