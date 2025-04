Saiba os três motivos pelos quais a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas ainda não acabou

Em entrevista à RECORD NEWS, o cientista social Daniel Douek afirmou que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas persiste devido "à incapacidade militar do governo israelense" de atingir os três objetivos impostos pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu : acabar com o poder político do grupo terrorista Hamas, libertar os reféns e eliminar as ameaças provenientes da Faixa de Gaza . Para Douek, Israel se aproximou de alcançar esses objetivos quando fez acordos, como nas trocas de prisioneiros palestinos por civis sequestrados .