Saiba qual será o destino da onça-pintada capturada após atacar caseiro no Mato Grosso do Sul

Debilitada e desnutrida, a onça-pintada capturada após matar um caseiro no Pantanal está em observação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande (MS). O local integra um programa nacional de preservação da espécie, ameaçada de extinção, coordenado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).



Em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (24), o médico veterinário que fez a anestesia do felino, Gediendson Ribeiro de Araújo, explica que o primeiro passo são os exames clínicos, além da análise das imagens que estão com a Polícia Civil para confirmar se o animal foi responsável pelo ataque.



“A gente precisa ter mais avaliações para tentar entender toda a situação e, a partir daí, o programa vai direcionar o destino deste animal. Acredito que ele deva ficar em cativeiro”, afirma Araújo.



O caso



Jorge Ávalo, de 60 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (21), foi atacado por uma onça-pintada enquanto trabalhava em um pesqueiro em Touro Morto (MS). A Polícia Militar Ambiental encontrou os restos mortais do idoso a 280 metros do local onde teria ocorrido o ataque. Imagens de monitoramento flagraram o animal rondando a área há um mês.