Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Trump diz que não precisa de ajuda no Estreito de Ormuz

Presidente dos EUA volta atrás após pedir apoio a países aliados

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Donald Trump afirmou nesta terça-feira (17) que os Estados Unidos “não precisam da ajuda de ninguém” para reabrir o Estreito de Ormuz. O presidente mudou o discurso após aliados do país, como Alemanha e Austrália, sinalizarem que não enviarão navios ao Golfo Pérsico.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • ira
  • europa
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.