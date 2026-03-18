Trump diz que não precisa de ajuda no Estreito de Ormuz

Donald Trump afirmou nesta terça-feira (17) que os Estados Unidos “não precisam da ajuda de ninguém” para reabrir o Estreito de Ormuz. O presidente mudou o discurso após aliados do país, como Alemanha e Austrália, sinalizarem que não enviarão navios ao Golfo Pérsico.



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