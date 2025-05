Ação em 12 estados mira quadrilhas digitais que estimulam automutilação de crianças e adolescentes

A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira (27) uma ação em 12 estados para impedir crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes. O objetivo é combater quadrilhas que estimulam a automutilação e compartilhamento de pornografia infantil, além de ameaçar as vítimas.



No Espírito Santo , um adolescente de 14 anos foi alvo de busca e apreensão. Ele confessou a prática criminosa, mas os agentes não encontraram o conteúdo, pois ele já havia sido apagado. Enquanto isso, no Pará , um adolescente foi apreendido e outro internado.



A investigação apontou um adolescente de 15 anos como o líder do grupo que pratica essas ações na internet.