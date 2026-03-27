África do Sul tenta reverter queda histórica na extração do ouro

A África do Sul abriu a primeira nova mina de ouro subterrânea em 15 anos. A alta nos preços do metal tornou viável essa iniciativa, buscando reverter o declínio histórico da produção no país.



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