Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

África do Sul tenta reverter queda histórica na extração do ouro

Mina subterrânea é inaugurada após 15 anos; alta nos preços do metal tornou iniciativa viável

Link Record News|Do R7

  • Google News

A África do Sul abriu a primeira nova mina de ouro subterrânea em 15 anos. A alta nos preços do metal tornou viável essa iniciativa, buscando reverter o declínio histórico da produção no país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • africa
  • link-news
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.