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Alta no preço do querosene de aviação deve pesar no bolso

Passagens aéreas podem ficar mais caras; valor médio do combustível subiu 55%

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A Petrobras anunciou um aumento médio de 55% no preço do querosene de aviação. A alta deve ser repassada aos consumidores por meio das tarifas aéreas.

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