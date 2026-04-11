Auditor fiscal esclarece novas regras do IR 2026 em entrevista exclusiva à RECORD NEWS

A Receita Federal introduziu diversas novidades para a Declaração do Imposto de Renda deste ano. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para enviar suas declarações. Ricardo Ribeiro Júnior, auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda em São Paulo, destacou as principais regras e novidades durante entrevista.



Para saber se é necessário declarar o imposto este ano, basta verificar os critérios estabelecidos pela Receita. Entre eles estão rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ou bens que somem mais de R$ 800 mil. A ferramenta "Pergunta Pro Léo", disponível no site da Receita Federal, pode ajudar os contribuintes com dúvidas sobre obrigatoriedade.



Ricardo também alertou sobre possíveis golpes envolvendo falsos contatos da Receita Federal. Ele enfatizou que comunicações oficiais nunca solicitam dados sensíveis ou pagamentos urgentes via links enviados por e-mail ou mensagens.



As penalidades por atraso na entrega da declaração obrigatória após o prazo final em maio incluem multa mínima fixa e percentual sobre o imposto devido. Já aqueles não obrigados podem declarar sem penalidade, mesmo fora do prazo.



Mudanças recentes na tabela progressiva já impactam os salários desde janeiro deste ano; contudo, só serão refletidas nas declarações futuras referentes ao calendário atual (2025). Além disso, a pré-preenchida continua sendo uma opção popular entre os declarantes pela praticidade oferecida.



Uma novidade importante é a inclusão das apostas esportivas regulamentadas como item específico na declaração deste ano — um reflexo das novas legislações fiscais aplicadas ao setor recentemente regularizado pelo governo federal brasileiro.



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