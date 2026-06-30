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BNDES amplia recursos para financiar indústria nacional

Diretor de Desenvolvimento Produtivo do banco detalha estratégias e prioridades em entrevista exclusiva à RECORD NEWS

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O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) completou 74 anos com um foco na ampliação de recursos para setores estratégicos na indústria. José Luis Gordon, diretor do banco, detalhou prioridades em entrevista exclusiva à RECORD NEWS.

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