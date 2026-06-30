BNDES amplia recursos para financiar indústria nacional

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) completou 74 anos com um foco na ampliação de recursos para setores estratégicos na indústria. José Luis Gordon, diretor do banco, detalhou prioridades em entrevista exclusiva à RECORD NEWS.



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