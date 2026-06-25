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Buscas por sobreviventes seguem após tragédia na Venezuela

Especialista explica gravidade dos abalos sísmicos e se outros podem acontecer

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Dois terremotos atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24). Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de diferença um do outro. Buscas por sobreviventes seguem e, até o momento, foram registrados 188 óbitos.

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