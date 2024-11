Câmera de carro flagra assalto no veículo da frente em semáforo; assista

Um homem foi assaltado dentro do carro enquanto esperava o semáforo abrir, na última quarta-feira (16), em São Paulo. O crime foi todo filmado pela câmera do veículo que estava atrás. Três criminosos abordaram o motorista e se revezaram para pegar os pertences da vítima. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que perdeu o celular novo e dinheiro, mas os valores não foram divulgados. Os suspeitos ainda não foram encontrados.