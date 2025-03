Carro bate e derruba um poste de energia elétrica na região metropolitana de Goiânia

Um carro bateu e derrubou um poste de energia elétrica na região metropolitana de Goiânia . Imagem de uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, com a batida, a estrutura do poste cedeu e ficou suspensa pelos cabos, o que interrompeu o fornecimento de energia na região. O motorista saiu por conta própria, sendo encaminhado a uma unidade de saúde.



A concessionária foi acionada para fazer os reparos e reestabelecer a energia, a Polícia Civil investiga o acidente.