Chips de IA viram 'casamenteiros' na Coreia do Sul
Profissionais do setor de tecnologia estão entre os mais procurados para casar
Na Coreia do Sul, profissionais que atuam na indústria de chips estão se tornando figuras cobiçadas no competitivo mercado matrimonial. Com a crescente demanda global por inteligência artificial impulsionando os salários nas principais empresas de tecnologia, esses especialistas agora concorrem com médicos e advogados como parceiros desejáveis.
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