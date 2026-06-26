Chips de IA viram 'casamenteiros' na Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, profissionais que atuam na indústria de chips estão se tornando figuras cobiçadas no competitivo mercado matrimonial. Com a crescente demanda global por inteligência artificial impulsionando os salários nas principais empresas de tecnologia, esses especialistas agora concorrem com médicos e advogados como parceiros desejáveis.



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