Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chips de IA viram 'casamenteiros' na Coreia do Sul

Profissionais do setor de tecnologia estão entre os mais procurados para casar

Link Record News|Do R7

  • Google News

Na Coreia do Sul, profissionais que atuam na indústria de chips estão se tornando figuras cobiçadas no competitivo mercado matrimonial. Com a crescente demanda global por inteligência artificial impulsionando os salários nas principais empresas de tecnologia, esses especialistas agora concorrem com médicos e advogados como parceiros desejáveis.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Casamento
  • Coreia do Sul
  • Tecnologia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.