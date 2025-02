Chuva forte provoca enxurrada em Nova Iguaçu (RJ) nesta quarta-feira (29)

Uma chuva forte atingiu a cidade de Nova Iguaçu (RJ) nesta quarta-feira (29) e provocou diversos pontos de alagamento, além de uma intensa enxurrada após um córrego transbordar. A Defesa Civil emitiu um aviso de “alerta máximo” para a região. Chove também na cidade do Rio de Janeiro. O centro de operações da prefeitura informou que o município entrou em “estágio dois” por volta de 16h. O metrô do Rio disse que a estação Pavuna e outras três estão fechadas em razão do temporal.