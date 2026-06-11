Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Copa do Mundo de 2026 tem série de mudanças nas regras do jogo

Objetivo é acabar com a 'cera' nas partidas e ter mais tempo de bola rolando

Link Record News|Do R7

  • Google News

A Fifa introduziu mudanças nas regras de arbitragem na Copa do Mundo de 2026 para tornar os jogos mais dinâmicos. As novas diretrizes buscam reduzir o tempo perdido por "cera" e outras interrupções, resultando em menos acréscimos ao final das partidas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • salvio-spinola
  • fifa
  • copa-do-mundo
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.