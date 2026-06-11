Copa do Mundo de 2026 tem série de mudanças nas regras do jogo

A Fifa introduziu mudanças nas regras de arbitragem na Copa do Mundo de 2026 para tornar os jogos mais dinâmicos. As novas diretrizes buscam reduzir o tempo perdido por "cera" e outras interrupções, resultando em menos acréscimos ao final das partidas.



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