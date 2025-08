Criminoso furta celulares enquanto moradora e filhos dormiam

Ao acordar de um cochilo, uma mulher percebeu que seus celulares haviam desaparecido; como não estavam no último local que ela teria deixado, foi verificar as câmeras de segurança da casa e viu que tinha sido assaltada . O caso aconteceu em Goiânia (GO).



Um homem entrou na casa da vítima por volta da meia-noite, enquanto ela cochilava ao esperar o marido chegar, e furtou os celulares que estavam carregando.



Segundo informações, o homem teria usado uma coberta, deixada na sala pelos filhos da vítima, e assim teria ido silenciosamente até o quarto onde se encontrariam os objetos furtados.



O suspeito foi preso no dia seguinte e, de acordo com as autoridades locais, o homem é conhecido pela região e tem passagens na polícia, por furto, roubo e ameaças .