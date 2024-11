De carona? Homem é flagrado dirigindo uma motocicleta com outra moto na garupa

Um flagrante inusitado chocou um motorista de Joinville, município de Santa Catarina , na noite de terça-feira (5), enquanto estava no trânsito. Ele registrou o momento em que uma pessoa pilotava uma moto , com outra motocicleta na garupa. De acordo com o código de trânsito brasileiro, quem carrega objetos sem respeitar as leis comete uma infração grave, gerando multa de R$195,23, além de cinco pontos na carteira de motorista.