Especialista analisa saída de Keir Starmer e futuro político do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou sua renúncia, afirmando que permanecerá no cargo provisoriamente até a escolha de um sucessor. A decisão ocorre após uma queda acentuada em sua popularidade e frente à crise econômica que o país enfrenta.



Starmer, no poder há menos de dois anos, enfrentou críticas por sua liderança instável, com oscilações frente à pressão pública. A situação econômica global, incluindo a elevação nos preços do petróleo e conflitos internacionais, também contribuiu para sua queda.



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