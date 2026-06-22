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Especialista analisa saída de Keir Starmer e futuro político do Reino Unido

Alexandre Uehara, coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM, explica razões da queda de popularidade do primeiro-ministro

Link Record News|Do R7

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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou sua renúncia, afirmando que permanecerá no cargo provisoriamente até a escolha de um sucessor. A decisão ocorre após uma queda acentuada em sua popularidade e frente à crise econômica que o país enfrenta.

Starmer, no poder há menos de dois anos, enfrentou críticas por sua liderança instável, com oscilações frente à pressão pública. A situação econômica global, incluindo a elevação nos preços do petróleo e conflitos internacionais, também contribuiu para sua queda.

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