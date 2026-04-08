Estudo internacional diz que degelo muda solo no Ártico

O degelo do 'permafrost' na Sibéria e em outras regiões árticas, como o Alasca, está se tornando uma preocupação crescente para cientistas. Pesquisadores da Universidade de Leeds descobriram que o solo congelado há milhares de anos está ficando mais poroso à medida que descongela.



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