Exclusivo: ministro Wellington Dias fala sobre combate à fome no Brasil

O ministro Wellington Dias discutiu os esforços do governo brasileiro para combater a fome e a pobreza. Ele destacou que o país saiu novamente do Mapa da Fome graças a políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família.



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