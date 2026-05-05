Exportações de carne bovina totalizam 270,80 mil toneladas

Em 2025, o Brasil bateu todos os recordes na exportação de carne bovina. Foram mais de 3 milhões e meio de toneladas embarcadas e US$ 18 bilhões em receita.



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