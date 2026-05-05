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Exportações de carne bovina totalizam 270,80 mil toneladas

Receita atingiu US$ 1,48 bilhão; dados são referentes ao mês de março

Link Record News|Do R7

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Em 2025, o Brasil bateu todos os recordes na exportação de carne bovina. Foram mais de 3 milhões e meio de toneladas embarcadas e US$ 18 bilhões em receita.

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