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Exposição imersiva recria história de Cleópatra em Londres

Mostra utiliza tecnologia 360° e realidade virtual para reviver o período

Link Record News|Do R7

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Uma nova exposição em Londres transporta visitantes para o mundo da rainha egípcia Cleópatra. A experiência imersiva utiliza projeções 360 graus, realidade virtual e hologramas para recriar momentos marcantes do Antigo Egito.

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