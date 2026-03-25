Exposição imersiva recria história de Cleópatra em Londres

Uma nova exposição em Londres transporta visitantes para o mundo da rainha egípcia Cleópatra. A experiência imersiva utiliza projeções 360 graus, realidade virtual e hologramas para recriar momentos marcantes do Antigo Egito.



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