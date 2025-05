Fábrica de bebidas falsas é interditada em Atibaia (SP)

Cinco suspeitos de produzir bebidas alcoólicas falsificadas em larga escala foram presos em Atibaia, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (28). O lugar onde os produtos eram confeccionados, localizado no bairro Jardim Império, guardava imitações de marcas de uísque, gim e cachaça . Os produtos serão periciados, e os suspeitos responderão por crime contra a saúde pública e contra as relações de consumo.