Gato completa 15 anos morando em casa oficial britânica

Larry foi resgatado de abrigo para ser o 'caçador de ratos' em Downing Street

O gato Larry completou 15 anos na residência oficial do primeiro-ministro britânico em Downing Street. Ele chegou ao local em 2011 após viver em um abrigo de animais e tem a função de manter os ratos afastados.

