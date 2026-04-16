Grupo de idosos com demência participa de visitas guiadas
Objetivo é mostrar que pessoas com essa condição continuam ativas
No zoológico de Berlim, na Alemanha, um programa inovador está transformando visitas comuns em experiências significativas para idosos com demência.
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