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Grupo de idosos com demência participa de visitas guiadas

Objetivo é mostrar que pessoas com essa condição continuam ativas

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No zoológico de Berlim, na Alemanha, um programa inovador está transformando visitas comuns em experiências significativas para idosos com demência.

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