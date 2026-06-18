Grupo se mobiliza para salvar mulher presa em enchente

Na China , motoristas se mobilizaram para resgatar uma mulher ilhada em uma enchente . Como mostram imagens gravadas por testemunhas, a vítima precisou subir em cima de um carro para escapar das águas.



Em uma força-tarefa improvisada, a mulher foi puxada com auxílio de uma corda e uma placa de isopor até ficar a salvo. Veja!



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