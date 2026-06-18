Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Grupo se mobiliza para salvar mulher presa em enchente

Com uma corda e uma placa de isopor, a motorista foi puxada e salva da inundação; flagrante vem da China

Link Record News|Do R7

  • Google News

Na China, motoristas se mobilizaram para resgatar uma mulher ilhada em uma enchente. Como mostram imagens gravadas por testemunhas, a vítima precisou subir em cima de um carro para escapar das águas.

Em uma força-tarefa improvisada, a mulher foi puxada com auxílio de uma corda e uma placa de isopor até ficar a salvo. Veja!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Enchente
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.