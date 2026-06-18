Grupo se mobiliza para salvar mulher presa em enchente
Com uma corda e uma placa de isopor, a motorista foi puxada e salva da inundação; flagrante vem da China
Na China, motoristas se mobilizaram para resgatar uma mulher ilhada em uma enchente. Como mostram imagens gravadas por testemunhas, a vítima precisou subir em cima de um carro para escapar das águas.
Em uma força-tarefa improvisada, a mulher foi puxada com auxílio de uma corda e uma placa de isopor até ficar a salvo. Veja!
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