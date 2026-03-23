Guilherme Derrite dá entrevista exclusiva à Record News

No primeiro programa do novo Link News, que ocorreu nesta segunda (23), o deputado federal Guilherme Derrite concedeu uma entrevista exclusiva, na qual abordou temas como o PL Antifacção e a classificação de organizações criminosas como terroristas.



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