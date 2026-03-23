Guilherme Derrite fala sobre pré-candidatura ao Senado

O deputado federal Guilherme Derrite concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta segunda-feira (23). Ele falou sobre a pré-candidatura ao Senado e a relação com a família Bolsonaro.



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