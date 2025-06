Homem é preso após confessar ter atirado no próprio sócio por conta de dívida, em Israelândia (GO)

Um homem foi preso suspeito de atirar contra o próprio sócio por conta de uma dívida , em Israelândia, em Goiás . O crime aconteceu no último dia 7. A vítima — um produtor rural — segue internada, com problemas de pressão e nos pulmões.



O homem, que confessou ter atirado no produtor, se apresentou à polícia dois dias depois do crime, foi ouvido e liberado, mas, nesta semana, a Justiça decretou a prisão e ele acabou preso preventivamente .